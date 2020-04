Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Po raz kolejny przesunięto datę premiery filmu Uncharted, jednak tym razem to prawdopodobnie nie jest wiadomość, której się spodziewacie.

Legendarny (chyba możemy już nazwać tak produkcję, o której po raz pierwszy usłyszeliśmy w 2009 roku i od tamtego czasu przeszła więcej, niż niejedna seria razem wzięta) film Uncharted po raz kolejny otrzymał nową datę premiery – ale! Została ona przesunięta w drugą stronę, dzięki czemu finalnie dzieło ma zadebiutować w kinach wcześniej. Ostatnią datą był październik 2021 roku, aczkolwiek teraz, jak donosi między innymi serwis IGN, twórcy filmu postanowili nieco przyśpieszyć cały proces i zdecydowali, że ekranizacja słynnej serii gier od studia Naughty Dog pojawi się w kinach 16 lipca 2021 roku. Całkiem miłe zaskoczenie, prawda?

Dla przypomnienia – film Uncharted miał już łącznie sześciu reżyserów w przeszłości. O aktualnym, czyli siódmym, dowiedzieliśmy się na początku marca bieżącego roku, kiedy wytwórnia Sony Pictures oficjalnie podpisała umowę z Rubenem Fleischerem. Wówczas do obsady produkcji dołączyli Antonio Banderas, Sophia Ali oraz Tati Gabrielle. Jeśli zaś chodzi o scenariusz filmu, podobno będziemy mieć do czynienia z dobrym dziełem – przynajmniej tak twierdzi Tom Holland, który – jak pisaliśmy w osobnej wiadomości – przyznał, że najnowsza wersja scenariusza jest wyjątkowa i jego zdaniem, jest to jeden z najlepszych skryptów, jakie miał okazję czytać. Zobaczymy!