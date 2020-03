Jednak dożyjemy filmu Uncharted – potwierdzono nowego reżysera, do obsady dołącza Antonio Banderas

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi serwis IGN, wytwórnia Sony Pictures oficjalnie podpisała umowę z Rubenem Fleischerem, który został tym samym siódmym (i miejmy nadzieję, że już ostatnim) reżyserem filmowej adaptacji serii gier Uncharted. To jednak nie wszystko, bowiem dowiedzieliśmy się również (za serwisem Variety), że do obsady produkcji dołączyli Antonio Banderas, Sophia Ali oraz Tati Gabrielle – na ten moment nie wiemy jednak, kogo zagrają. Film już na starcie nie miał łatwego życia, kiedy kolejno dowiadywaliśmy się o rezygnacji reżyserów. Tych, jak już wspomnieliśmy, było już łącznie sześciu, więc Fleischer jest siódmy. Jeśli zaś chodzi o scenariusz Uncharted, podobno będziemy mieć do czynienia z dobrym dziełem – przynajmniej tak twierdzi Holland, który – jak pisaliśmy w osobnej wiadomości – przyznał, że najnowsza wersja scenariusza jest wyjątkowa i jego zdaniem, jest to jeden z najlepszych skryptów, jakie miał okazję czytać. Przypomnijmy, że premiera ekranizacji Uncharted została ostatecznie przeniesiona na 5 marca 2021 roku. Teraz tylko trzymać kciuki, że było to ostatnie opóźnienie.

