Legendarny bohater Disneya wraca na ekrany. Zobaczcie krótkometrażowy film D.I.Y. Duck

Premiera tego filmu miała miejsce w ubiegły weekend, żeby uczcić 90. rocznicę powstania postaci stworzonej przez Walta Disneya i jego animatorów, a w szczególności Dicka Lundy’ego. Ta wyjątkowo zrzędliwa kaczka pojawiła się po raz pierwszy w kreskówce 9 czerwca 1934 roku jako drugoplanowa postać w filmie krótkometrażowym The Wise Little Hen, a ostatnio pojawiła się w Once Upon a Studio.

Nowy film krótkometrażowy nosi tytuł D.I.Y. Duck i przedstawia Donalda próbującego naprawić żarówkę w swoim domu, chodząc tam i z powrotem do sklepu z narzędziami, gdy podczas prób uruchomienia nowej żarówki pojawiają się kolejne problemy.

D.I.Y. Duck – Kaczor Donald szaleje w nowej animacji Disneya

Widowisko trwa tylko 2 minuty i jest klasyczną komedią kreskówkową w najlepszym wydaniu.

Donald próbuje swoich sił w naprawach w domu, które rozpoczynają się od wymiany żarówki i szybko przeradzają się w serię komicznych katastrof. Jego temperament wariuje, a frustracja rośnie, gdy sprawy wymykają się spod kontroli i prowadzą do wybuchowego finału. – czytamy w oficjalnym opisie filmu.