The Wild Robot na kolejnym zwiastunie. Nowa animacja DreamWorks zapowiada się rewelacyjnie

DreamWorks Animation zaprezentowało drugi oficjalny zwiastun filmu animowanego The Wild Robot. Premiera tuż po wakacjach.

Po katastrofie statku inteligentny robot, jednostka ROZZUM 7134, w skrócie Roz utknął na wyspie. Pragnąc przetrwać w trudnych warunkach, Roz nawiązuje więź ze zwierzętami zamieszkującymi wyspę i opiekuje się osieroconą małą gęsią. Film to pełna energii opowieść o odkrywaniu siebie, ekscytującym badaniu pomostu między technologią a naturą oraz poruszającym badaniu tego, co to znaczy żyć i mieć połączenie ze wszystkimi żywymi istotami.

Zwiastun filmu animowanego The Wild Robot

Historię napisał i wyreżyserował trzykrotnie nominowany do Oscara Chris Sanders – za filmy Jak wytresować smoka, Krudowie oraz Lilo i Stich. Scenariusz powstał na podstawie doskonale znanego i wielokrotnie nagradzanego bestsellera autorstwa Petera Browna.