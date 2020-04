News

Nowa strategia w katalogu Microsoftu przypadła do gustu recenzentom, lecz chociaż udana, to nie dla każdego miłośnika taktycznych produkcji. Przeglądamy pierwsze oceny Gears Tactics.

Już jutro na komputerach osobistych ukaże się zapowiedziany z dawna spin-off serii Gears of War – taktyczna strategia zatytułowana Gears Tactics. Mariaż kultowej marki Microsoftu z mechanikami, które najłatwiej skojarzyć z cyklem XCOM od studia Splash Damage stanowi prequel do całego cyklu i wygląda na całkiem udany eksperyment, co sugerują pojawiające się w sieci recenzje.

W chwili pisania wiadomości w serwisie Metacritic zarejestrowano już przeszło 60 opinii, a ich średnia daje Gears Tactics wynik na poziomie 81 punktów. Recenzenci chwalą tytuł za dynamikę rozgrywki i dopracowane mechaniki, jednocześnie ceniąc sobie charakterystyczny dla marki klimat. Potencjał tytuł z pewnością odkryją długoletni fani Gears of War, ale wygląda na to, że Splash Damage mogło przygotować coś, co zachęci do eksplorowania marki także tych, którzy jak dotąd nie mieli z nią styczności.

Oczywiście w ocenach krytyków pojawiło się też kilka negatywnych komentarzy, wśród których na pierwszy plan wysuwa się stwierdzenie, iż Gears Tactics jest mniej zorientowane na taktyczne zagrania, niż może sugerować sam tytuł. Tym samym, jeśli w taktycznych strategiach spędziliście długie godziny, to najnowsza gra w portfolio Microsoftu może okazać się zbyt powierzchowna w tym zakresie.

Ostatecznie gigant z Redmond ma powody do zadowolenia, a gra już jutro pojawi się na PC, także w katalogu Xbox Game Pass dla Windowsa 10.

Przykładowe oceny Gears Tactics na PC:

Gram.pl – 8/10;

IGN Spain - 9/10;

Daily Star – 10/10;

Destructioid – 9/10;

PC Invasion – 9/10;

Game Informer 85/100;

WCCFTech – 85/100;

PC Gamer 83/100;

IGN 8/10;

PCGamesN – 7/10;

VG24/7 – 6/10.

https://www.youtube.com/watch?v=oziTQgMdXi4