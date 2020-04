Guerrilla Games ma w planach całą trylogię Horizon: Zero Dawn? VGC dzieli się szczegółami

News

Maria Wawrzyniak

Jak donosi serwis Video Games Chronicle – powołując się na wiele źródeł – firma Sony Interactive Entertainment ma bardzo ambitne plany odnośnie postapokaliptycznego Horizon: Zero Dawn, które zadebiutowało w 2017 roku i stało się bestsellerem. Według źródeł, na które powołują się dziennikarze, deweloperzy ze studia Guerrilla Games jeszcze przed sukcesem pierwszej części zaprezentowali Sony swoje wielkie plany na całą serię gier, a konkretniej – na pełnoprawną trylogię. Dopiero fantastyczne wyniki Horizon: Zero Dawn sprawiły, że twórcy otrzymali zgodę na stworzenie kontynuacji. Co ciekawe, jak podaje VGC, Horizon: Zero Dawn 2 powstaje już od wydania pierwszej odsłony, a pierwotnie miało zadebiutować jeszcze na PlayStation 4.

VGC zapewnia, że Horizon: Zero Dawn 2 jest przede wszystkim gigantyczne pod względem rozmiaru – ze znacznie większym otwartym światem i ogromną swobodą w eksploracji, jeśli porównać je z poprzednią odsłoną. Gra może nawet otrzymać tryb kooperacji, aczkolwiek redakcja nie otrzymała na ten temat żadnych innych szczegółów odnośnie tego, czy takowy tryb miałby zostać w jakiś sposób połączony z główną kampanią fabularną.

Ba, kooperacja pierwotnie miała być planowana już przy pierwszym Horizon: Zero Dawn. Sześć lat temu w sieci pojawiły się rzekomo grafiki koncepcyjne, które prezentowały kilku bohaterów walczących z bestiami. W pewnym momencie na rynku miała pojawić się samodzielna odsłona oferująca zabawę skupioną na kooperacji, jednak ostatecznie projekt zdecydowano się anulować, a deweloperzy skupili się na Horizon: Zero Dawn 2. VGC zaznacza jednak, że nie ma pojęcia, czy podjęto jakiekolwiek decyzje w tym temacie. Ostatecznie i tak przypominamy, że wszystkie powyższe informacje należy traktować jako niepotwierdzone plotki. Nie zmienia to jednak faktu, że o rozwoju Horizon: Zero Dawn 2 wiemy już od dawna, a stworzenie trylogii w przypadku tak dobrych – zarówno w kwestii ocen, jak i sprzedaży – produkcji byłoby sensownym posunięciem.