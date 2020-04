News

Wydane w 2018 roku na PC Book of Demons polskiego Thing Trunk jeszcze w kwietniu powalczy o serca użytkowników PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

Dobre wieści dla fanów izometrycznych RPG akcji. Firma 505 Games ogłosiła, że wydana oryginalnie w 2018 roku na pecetach gra Book of Demons już niebawem pojawi się na konsolach. Diabloklon polskiego studia Thing Trunk ukaże się na PlayStation 4, Xboksie One i Nintendo Switch dokładnie 30 kwietnia, a na tę okazję wydawca opublikował załączony do wiadomości zwiastun. Konsolowe wydania Book of Demons zostało wycenione na niespełna 25 dolarów, czyli około 110 złotych.

Book of Demons to nietypowy hack’n’slash, w którym odgórnie ustalamy, jak dużo czasu chcemy poświęcić na realizację kolejnych misji. Tytuł mocno nawiązuje klimatem do pierwszej odsłony serii Diablo, ale korzysta też z szeregu mechanik gier karcianych. Nietypowa, ale udana mieszanka zyskała uznanie zarówno graczy, jak i recenzentów, a tytuł obok pecetowego wydania, w międzyczasie ukazał się również na tabletach z systemem iOS.

Tytuł jest pierwszą odsłoną cyklu Return 2 Games, który stanowi swoisty hołd dla klasyków z końca XX wieku, a ekipa na 2021 rok szykuje już kolejną część – nawiązującą do UFO: Enemy Unknown turową strategię Book of Aliens.

