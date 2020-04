Rok 2020 jednak rokiem bez Pyrkonu – festiwal fantastyki powróci za dwanaście miesięcy

Jeszcze w połowie marca informowaliśmy Was o przesunięciu tegorocznej edycji poznańskiego Pyrkonu, który ostatecznie miał odbyć się w dniach od 10 do 12 lipca bieżącego roku. Już wtedy jednak wiadomo było, że wydarzenie stoi pod wielkim znakiem zapytania – organizatorzy podkreślali, iż jest to trudny czas dla wszystkich, zarówno graczy, jak i twórców, oraz organizujących tego typu imprezy. Dzisiaj natomiast na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia pojawiła się smutna wiadomość, w której poinformowano, że tegoroczna, dwudziesta – czyli jubileuszowa – edycja Festiwalu została przesunięta na 14-16 maja 2021 roku.

Zrobimy co w naszej mocy, aby dotychczasowe przygotowania do imprezy nie poszły na marne. Oczywiście postaramy się także z całych sił, by jak najwięcej z już ogłoszonych atrakcji programowych odbyło się w przyszłym roku. Doskonale wiemy, że czekaliście na spotkania z gośćmi (podobnie jak i my!), tak jak i oni czekali na spotkania z Wami. Pracujemy w tej chwili nad różnymi działaniami online, o których – mamy nadzieję – będziemy mogli Was poinformować już wkrótce! Pozostajemy z Wami w kontakcie i postaramy się jak najbardziej umilić Wam czas oczekiwania na jubileuszową edycję Festiwalu.

W tym miejscu musimy być jednak z Wami całkowicie szczerzy. Bez Waszej pomocy Pyrkon może nie przetrwać do kolejnego roku. W tych trudnych czasach wiele instytucji, wydarzeń i firm znalazło się w niezwykle trudnym położeniu. Pyrkon jest jedną z nich. Przełożenie imprezy na kolejny rok ma dla nas taką konsekwencję, że nie jesteśmy w stanie odzyskać dużej części pieniędzy, które wydaliśmy na przygotowanie Pyrkonu 2020. A przecież teraz musimy ponieść koszty przygotowania Pyrkonu 2021. Dlatego teraz każdy z Was może przywdziać pelerynę i zostać pyrkonowym superbohaterem. Zatrzymajcie zakupione bilety, gdyż zachowają one ważność i pozwolą przetrwać Pyrkonowi do 2021 roku! Niedługo też uruchomimy sprzedaż biletów na edycję 2021.

Tych z Was, którzy nie mają jeszcze biletów, będziemy zachęcali do ich zakupu. Kupując bilet, przyczynicie się do tego, aby Fantastyczne Miejsce Spotkań przetrwało. Nie pozwólcie zniknąć mu z mapy Polski. Prawdziwą siłą Pyrkonu jesteście Wy. Dzięki Waszemu wsparciu i zaangażowaniu będziemy mogli wszyscy ponownie się spotkać i pokazać, że nie ma lepszego miejsca na świecie niż Pyrkon!

Będziemy znowu wspólnie śpiewać piosenki z Disneya, tańczyć Belgijkę na targowych chodnikach i krzyczeć, że zaraz będzie ciemno. Albo w oczekiwaniu na prelekcje nawiązywać nowe przyjaźnie, bo ktoś do kogoś zagada i rozpocznie się wciągająca, fantastyczna rozmowa. I oczywiście spotkamy się z dawno niewidzianymi z przyjaciółmi z najróżniejszych zakątków Polski. A przede wszystkim będziemy zdobywać cenne wspomnienia, śmiać się i kochać fantastykę.