Tegoroczna edycja poznańskiego Pyrkonu została przesunięta

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Nie jest to wprawdzie wiadomość o odwołaniu imprezy, ale wciąż jest to wiadomość o jej przesunięciu – na ten moment Pyrkon ma odbyć się w lipcu bieżącego roku.

Drodzy Pyrkonowicze, wspominaliśmy o tym w poprzednim oświadczeniu i powiemy to raz jeszcze – nie ma dla nas ważniejszej rzeczy niż Wasze zdrowie i bezpieczeństwo. Obiecaliśmy Wam również, że żadnej decyzji związanej z Waszym dobrem nie podejmiemy lekkomyślnie. Z tego powodu w ciągu ostatnich dni obserwowaliśmy rozwój sytuacji, słuchaliśmy oficjalnych oświadczeń władz Polski, wczytywaliśmy się w Wasze głosy i analizowaliśmy wszystkie fakty, przed którymi nas postawiono. W trosce o bezpieczeństwo każdej osoby, która znalazłaby się na Pyrkonie, podjęliśmy decyzję o przesunięciu terminu Festiwalu na późniejszy termin.

Nowa data tegorocznej edycji poznańskiego festiwalu fantastyki Pyrkon to 10-12 lipca bieżącego roku. Choć nie jest to równoznaczne z odwołaniem imprezy, tak chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, iż wydarzenie wciąż stoi pod wielkim znakiem zapytania (jak wszystkie inne wydarzenia). To niewątpliwie trudny czas dla wszystkich, zarówno graczy, jak i twórców, oraz organizatorów tego typu imprez. Tych ostatnich, zwłaszcza przygotowujących Pyrkon, czeka teraz dużo pracy – cały proces związany z przeniesieniem wydarzenia już się rozpoczął. Jak głoszą organizatorzy w wiadomości: Kontaktujemy się już z gośćmi, twórcami programu, wystawcami i wolontariuszami – pytamy o ich dostępność i dalszą gotowość do udziału w Pyrkonie. Oczywiście, o ewentualnych zmianach będziemy otrzymywać informacje możliwie jak najszybciej.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis