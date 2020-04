News

Przed kilkoma dniami THQ Nordic oficjalnie ogłosiło datę premiery najnowszej produkcji studia Mimimi Games – taktycznej strategii Desperados 3. Tym samym dowiedzieliśmy się, że osadzona w realiach Dzikiego Zachodu produkcja ukaże się dokładnie 16 czerwca na PC, PlayStation 4 i Xboksie One. Jeśli przymierzacie się do pecetowej wersji gry, to zapewne zainteresują Was również opublikowane przy okazji listy minimalnych i zalecanych wymagań sprzętowych tytułu.

Tutaj nie będzie żadnego zaskoczenia – jak na strategię przystało, Desperados 3 stawia raczej na wydajny procesor niż kartę grafiki, a przybliżone przez twórców wymagania nie są szczególne wygórowane. Wszystkie szczegóły poniżej.

Desperados 3 – minimalne wymagania sprzętowe PC

OS : Windows 7 64-bit;

: Windows 7 64-bit; CPU : Intel i3-530 | AMD Athlon II X3 460;

: Intel i3-530 | AMD Athlon II X3 460; GPU : Nvidia GTX 560 | Radeon HD 5850;

: Nvidia GTX 560 | Radeon HD 5850; RAM : 8 GB;

: 8 GB; HDD: 20 GB wolnego miejsca.

Desperados 3 – zalecane wymagania sprzętowe PC

OS : Windows 10 64-bit;

: Windows 10 64-bit; CPU : Intel i5-750 | AMD Athlon X4 740;

: Intel i5-750 | AMD Athlon X4 740; GPU : Nvidia GTX 760 | AMD Radeon HD 7870;

: Nvidia GTX 760 | AMD Radeon HD 7870; RAM : 12 GB;

: 12 GB; SSD: 20 GB wolnego miejsca.

Przy okazji niedawnych doniesień THQ Nordic podzieliło się z nami nowym zwiastunem tytułu, a nieco wcześniej zaprezentowało też specjalną edycję kolekcjonerską Desperados 3 na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

