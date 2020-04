News

THQ Nordic podgrzewa atmosferę wokół premiery jednej ze swoich najważniejszych tegorocznych strategii. Zobacz edycję kolekcjonerską Desperados 3 na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Wygląda na to, że THQ Nordic powoli przymierza się do ogłoszenia oficjalnej daty premiery gry Desperados 3. Zmierzająca na PC i konsole produkcja miała ukazać się jeszcze w minionym roku, ale wydawca zmienił plany. Teraz gra ma trafić na rynek w 2020 roku, a my otrzymaliśmy właśnie prezentację specjalnego wydania kolekcjonerskiego Desperados 3.

Kolekcjonerka ukaże się dla wszystkich dedykowanych platform sprzętowych – PC, PlayStation 4, Xbox One – a zainteresowanym przyjdzie za nią zapłacić niespełna 110 euro (ok. 500 PLN). Na szczególną uwagę zasługuje tu oczywiście pozytywka, do której otrzymujemy 5 wymiennych figurek o wysokości 6-cali. Obok tego możemy liczyć m.in. na specjalną przepustkę sezonową dla 3 nowych DLC, które trafią na rynek jeszcze w tym roku.

Desperados 3 Collector’s Edition – zawartość wydania

pełna wersja gry dla wskazanej platformy sprzętowej;

przepustka sezonowa Desperados 3 na 3 pakiety DLC zaplanowane na 2020 rok;

zaplanowane na 2020 rok; pięć 6-calowych figurek przedstawiających bohaterów gry;

pozytywka odgrywająca motyw muzyczny z Desperados 3 ;

; album z grafikami;

ścieżka dźwiękowa na płycie CD;

8 pocztówek.

Desperados 3 ukaże się latem tego roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=x4fBnVaPvSc

