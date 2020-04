Animal Crossing: New Horizons z największą miesięczną sprzedażą w całej historii gier na konsole

News

Maria Wawrzyniak ,

Co mogło pojawić się na pierwszym miejscu sprzedaży gier na konsolach? Doom Eternal? Call of Duty: Modern Warfare? Gdzie tam! Oczywiście, że nowe Animal Crossing.

Wczorajszy raport grupy analitycznej SuperData mówi jasno – Animal Crossing: New Horizons to znacznie większy sukces, niż nam się wydaje. Jak podaje serwis Wccftech, gra, która zadebiutowała tego samego dnia, co Doom Eternal, pobiła historyczny rekord liczby egzemplarzy sprzedanych w pierwszy miesiąc od premiery (mowa tutaj o dystrybucji cyfrowej), dobijając do imponujących 5 milionów kopii. Tym sposobem symulator życia na wyspie od Nintendo zaliczył najlepszy debiut cyfrowy w całej historii gier konsolowych, ostatecznie przebijając poprzedniego rekordzistę, czyli Call of Duty: Black Ops IIII. Jak nietrudno się domyślić, zapewne w dużej mierze jest to zasługa obecnej sytuacji panującej na świecie – wizja spokojnej i totalnie bezstresowej rozgrywki zwyczajnie przemówiła do zestresowanych ludzi zmuszonych do siedzenia w domach.

Warto również zwrócić uwagę na wzrost przychodu z dystrybucji cyfrowej gier – porównując z zeszłym rokiem, mamy do czynienia z aż 11-procentowym wzrostem, z 9 miliardów do 10 miliardów dolarów, co stanowi również najwyższy wynik w historii. Przychody z produkcji mobilnych również wzrosły o 11 procent w skali roku, osiągając wynik 5,7 miliarda dolarów przychodu. Przykładowo, mobilne Pokemon GO zanotowało aż 18-procentowy wzrost przychodów (do 111 milionów dolarów) w skali miesiąca. Z pewnością, duża zasługa w tym bardzo dobrych, sprzyjających aktualnym warunkom aktualizacjom pozwalającym na granie bez wychodzenia z domu.