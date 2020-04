News

Maria Wawrzyniak ,

Twórcy mobilnego hitu Pokemon GO postanowili dostosować grę do obecnej sytuacji panującej na całym świecie i zachęcają do grania bez konieczności wychodzenia z domu!

Do tej pory głównym celem mobilnej gry Pokemon GO było przede wszystkim zachęcanie do wychodzenia na zewnątrz, zażywania choć odrobiny ruchu oraz interakcji społecznych. Teraz jednak sytuacja uległa drastycznym zmianom, dlatego Niantic postanawia przyłączyć się do ogólnoświatowej akcji #zostańwdomu. Z tej okazji twórcy opublikowali dzisiaj na oficjalnej stronie gry Pokemon GO całkiem obszerną listę zmian, które już wkrótce zostaną wprowadzone do wspomnianego tytułu mobilnego, aby umożliwić graczom cieszenie się grą w obecnie codziennych – domowych – warunkach. Po pierwsze, ogłoszono Remote Raid Pass, czyli nowy przedmiot, który pozwoli graczom dołączyć do każdego raidu znajdującego się na naszym radarze. Co ciekawe jednak, twórcy postanowili umożliwić zapraszanie znajomych do raidów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują i vice versa. Z oczywistych względów liczba raidujących na odległość w jednym lobby ma być ograniczona, jednak zaliczane w ten sposób raidy będą liczyć się do zadań tak, jak wcześniej. Niantic planuje również w najbliższej przyszłości wprowadzić zmiany między innymi w liczbie trenerów, którzy będą mogli dołączyć do raidu na odległość, obrażeniach zadawanych przez raidujących na odległość (mają zostać zmniejszone) oraz dopuszczalny dystans, jaki może dzielić od raidu zaproszonych przez nas przyjaciół. Już niedługo w sklepie gry ma pojawić się skrzynka kosztująca jedynie 1 PokeCoin z kilkoma Remote Raid Passami – poza nią przedmiot będzie dostępny w przecenie za 100 PokeCoinów.

Po drugie, po północy każdego dnia otrzymamy bonusowe Field Research. Nie będziemy musieli kręcić PokeStopem, bowiem zadanie pojawi się na naszej liście automatycznie – jeśli będziemy mieć zapełnione wszystkie trzy miejsca, pojawi się wówczas specjalne, czwarte, miejsce – właśnie na tego typu okazję. Jeśli jednak zapełnimy wszystkie cztery miejsca, nie otrzymamy nowego zadania. Po trzecie, nasi kompani (niezależnie od poziomu przyjaźni) będą przynosić nam prezenty zebrane z pobliskich PokeStopów, które możemy wysyłać do znajomych. Na koniec dodano również, że gracze będą mogli aktywować wiele przedmiotów jednocześnie – do tej pory przedmioty Star Pieces, Lucky Eggs i Incense można było aktywować na 30 minut, teraz będzie można aktywować kilka z nich w tym samym momencie, aby odpowiednio wydłużyć ich czas działania. Co ciekawe, jednocześnie będzie można aktywować aż 200 przedmiotów. Oczywiście, należy robić to z rozwagą – raz aktywowany przedmiot nie może zostać przywrócony do plecaka.

