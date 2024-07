Horror od Nintendo? Firma opublikowała niepokojący zwiastun zatytułowany Emio

Na czerwcowym Nintendo Direct doczekaliśmy się m.in. zapowiedzi The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, a także mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun Mario & Luigi: Brothership. Wygląda jednak na to, że na ostatnim pokazie Nintendo nie wyciągnęło wszystkich asów z rękawa. W sieci pojawił się bowiem tajemniczy zwiastun, który sugeruje, że japońska firma pracuje nad nowym horrorem.

Emio to nowy horror od Nintendo?

Nintendo opublikowało 20-sekundowy zwiastun zatytułowany Emio. Na samym początku japońska firma ostrzega, że materiał zawiera „niepokojące sceny”, a w lewym dolnym rogu można zauważyć oznaczenie PEGI 18. Następnie na ekranie widać pusty pokój, w którym po chwili pojawia się tajemnicza postać ubrana w długi płaszcz i z papierową torbą na głowie.