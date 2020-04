News

Okazuje się, że nawet jeśli jak dotąd fani klocków Bionicle od LEGO nie mogli liczyć na pełnoprawną grę RPG akcji z udziałem tematycznej serii, to od sześciu lat w produkcji jest niezwykle interesujący fan0wski projekt – Bionicle: Quest for Mata Nui. Pełnoprawna dynamiczna gra akcji z elementami RPG pozostaje jeszcze bez przybliżonej daty premiery, ale twórcy i tak uraczyli nas masą konkretów.

Pomijając fakt, iż klimat Bionicle: Quest for Mata Nui doskonale wpisuje się w ramy kampanii promocyjnych klocków, to tytuł przeniesie nas do otwartego świata, a konkretnie tytułowej wyspy Mata Nui. Tam przyjdzie nam rozwiązać szereg zagadek i stawić czoła przeciwnikom, by znaleźć kolejne maski mocy. Te otworzą przed nami niedostępne dotąd rejony świata, a dzięki znajdywanym na bieżąco dyskom, będziemy rozwijać umiejętności protagonisty.

Całość zapowiada się naprawdę nieźle. Oczywiście Bionicle: Quest for Mata Nui wciąż daleko do wersji, która odpowie na dzisiejsze standardy, ale możecie trzymać kciuki. Tym bardziej że obok wszystkich przywołanych już rewelacji, twórcy zamierzają wprowadzić do zabawy tryb kooperacji dla maksymalnie sześciu osób.

Zainteresowani? Rzućcie okiem na załączone do wiadomości materiały. Zbieraliście Bionicle?

gallery:13840

https://www.youtube.com/watch?time_continue=143&v=e2ggASWkA2c&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=U0E_f9wUZQo&feature=emb_title