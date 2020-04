Najtrudniejszy boss w God of War pokonany bez rozwijania Kratosa

News

Maria Wawrzyniak

Użytkownik ukrywający się pod nazwą GBG na YouTubie kilka dni temu udostępnił na swoim kanale trwającą ponad pięć godzin transmisję, podczas której pokonał najtrudniejszego bossa w grze God of War bez rozwijania głównego bohatera, czyli Kratosem na pierwszym poziomie doświadczenia. Podczas walki, jak nietrudno się domyślić, gracz musiał unikać absolutnie każdego, nawet najmniejszego ataku, bowiem wystarczyło jedno zamachnięcie się, aby boss – w tym przypadku Sigrun – po prostu go zabił. GBG zadawał minimalne obrażenia, przez co pojedynek, jak już wspominaliśmy na początku, trwał naprawdę długo. Zresztą, zobaczcie sami.

https://youtu.be/dppLUIY5Y5I

Przypomnijmy, że God of War zadebiutowało 20 kwietnia 2018 roku na konsole PlayStation 4. Tytuł spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem, ostatecznie zgarniając nawet nagrodę Gry Roku podczas zeszłorocznej gali The Game Awards.