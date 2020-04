News

Maria Wawrzyniak ,

Dwa dni temu gra God of War obchodziła swoje drugie urodziny – twórcy postanowili zaprosić graczy do świętowania.

Najnowsze God of War zadebiutowało na rynku 20 kwietnia 2018 roku – dwa dni temu gra obchodziła więc swoje drugie urodziny. Z tej okazji na oficjalnym blogu PlayStation pojawiła się notka będąca swego rodzaju zaproszeniem do świętowania razem z twórcami. Wpierw przypomniano o współpracy z firmą Dark Horse i stworzonej dzięki temu książce God of War: Lore and Legends, która ma być wprowadzeniem w świat gry – mamy do czynienia ze szczegółowym bestiariuszem, opisami poszczególnych postaci i innymi informacjami. Zainteresowani kupnem takowego dzieła mogą wejść na oficjalną stronę internetową produktu w serwisie Dark Horse i następnie kliknąć jeden z dostępnych linków odsyłających do sklepów. To jednak nie wszystko.

Jeśli przypadkiem nie macie co zrobić z ponad trzema tysiącami złotych (3 300, precyzując) to możecie zakupić popiersie Kratosa, które w dolarach zostało wycenione na 799,99. Rzeźba prawdziwych rozmiarów jest produktem ekskluzywnym – trafi jedynie do 500 największych fanów serii. To jak, kupujecie?