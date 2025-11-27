Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation Plus na grudzień oficjalnie. Sony przygotowało 5 ciekawych tytułów dla graczy

Patrycja Pietrowska
2025/11/27 07:30
0
0

Kolejna dawka gier w usłudze Sony.

Poznaliśmy już grudniową ofertę PlayStation Plus. Abonenci usługi Sony będą mogli liczyć na 5 ciekawych tytułów, które zostaną udostępnione już za kilka dni. Wśród nich znajduje się między innymi LEGO Horizon Adventures czy Killing Floor 3.

PlayStation Plus – grudzień 2025
PlayStation Plus – grudzień 2025

Poza wspomnianymi wyżej tytułami do usługi trafią również The Outlast Trials, Synduality Echo of Ada oraz Neon White. Produkcje będziemy mogli przypisać do swoich kont już od 2 grudnia 2025 roku.

PlayStation Plus – oferta na grudzień 2025

  • LEGO Horizon Adventures (PS5)
  • Killing Floor 3 (PS5)
  • The Outlast Trials (PS4/PS5)
  • Synduality Echo of Ada (PS5)
  • Neon White (PS4/PS5)
Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://blog.playstation.com/2025/11/26/playstation-plus-monthly-games-for-december-lego-horizon-adventures-killing-floor-3-the-outlast-trials-more/

Tagi:

News
PlayStation 5
PlayStation 4
PlayStation
PlayStation Plus
PS Plus
oferta
usługa
abonament
subskrypcja
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112