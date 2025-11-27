PlayStation Plus na grudzień oficjalnie. Sony przygotowało 5 ciekawych tytułów dla graczy

Poznaliśmy już grudniową ofertę PlayStation Plus. Abonenci usługi Sony będą mogli liczyć na 5 ciekawych tytułów, które zostaną udostępnione już za kilka dni. Wśród nich znajduje się między innymi LEGO Horizon Adventures czy Killing Floor 3.
Poza wspomnianymi wyżej tytułami do usługi trafią również The Outlast Trials, Synduality Echo of Ada oraz Neon White. Produkcje będziemy mogli przypisać do swoich kont już od 2 grudnia 2025 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!