W ubiegłym tygodniu studio Crytek postanowiło potwierdzić pojawiające się w sieci przecieki i oficjalnie zapowiedziało Crysis Remastered. Tytuł ukaże się na komputerach osobistych i najważniejszych konsolach, by zaoferować graczom kampanię dla pojedynczego gracza z masą poprawek w oprawie wizualnej. W przywołanym projekcie Crytek nie jest osamotnione, gdyż nad remasterami czuwać będzie również Saber Interactive.

Co ciekawe, o ile wedle oficjalnej zapowiedzi zremasterowane wydanie ma otrzymać jedynie pierwszy Crysis, to całkiem prawdopodobne, że w planach są poprawki także dla kolejnych odsłon cyklu. Sugeruje to niedawny wpis Tima Willitsa z Saber Interactive, który za pośrednictwem Twittera wyraził uznanie dla serii Crysis i przyznał, że jest podekscytowany wizją współpracy z Crytekiem.

Równie istotny jest jednak fakt, że w swoich wypowiedziach Willits cały czas używał liczby mnogiej, pisząc kolejno o grach, a następnie remasterach. To oczywiście błyskawicznie zwróciło uwagę fanów, którzy spekulują, że cała seria może doczekać się remontu, a nawet jeśli nie, to przy okazji zapowiedzianego Crysis Remastered możemy otrzymać także zawartość samodzielnego dodatku Crysis Warhead.

Willits zapowiedział, że masę nowinek mamy poznać już niebawem, więc pozostaje cierpliwie czekać. Crysis Remastered zmierza na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

