Nie tego oczekiwali gracze. Mieszany odbiór i słabe oceny odnowionej wersji klasyka

Patrycja Pietrowska
2025/11/12 17:00
Sacred 2 Remaster nie zaliczył udanego startu.

W ręce graczy trafił już Sacred 2 Remaster, czyli odnowiona wersja klasycznego hack’n’slasha. Okazuje się jednak, że produkt nie sprostał oczekiwaniom. W serwisie Metacritic gra uzyskała średnią ocen na poziomie 65/100, natomiast na Steamie odbiór klasyfikowany jest jako „mieszany”.

Sacred 2 Remaster
Sacred 2 Remaster

Sacred 2 Remaster zawodzi. Gra zebrała mieszane recenzje na Steamie i Metacritic

Jeśli chodzi o opinie recenzentów, wśród pozytywów została wymieniona ulepszona grafika, płynniejsze sterowanie czy nowoczesne funkcje ułatwiające rozgrywkę. Z drugiej strony jednak krytycy uważają, że Sacred 2 Remaster jest „nijakie”, nie wprowadzając znaczących ulepszeń, które mogłyby zachęcić do sięgnięcia po odnowioną wersję.

Użytkownicy Steama z kolei zwracają uwagę na brak trybu wieloosobowego offline czy opcji PvP. Wiele osób zgłasza powtarzające się błędy, a także narzeka na działanie kamery. Nie brakuje głosów, że gra często się zawiesza, a nowy interfejs użytkownika jest uciążliwy w nawigacji.

Sacred 2 Remaster ukazał się 11 listopada 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.metacritic.com/game/sacred-2-remaster/

Tagi:

News
Steam
oceny
RPG
remaster
THQ Nordic
hack and slash
Metacritic
opinie
gra przygodowa
Sacred
Sacred 2 Remaster
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

