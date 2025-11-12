Nie tego oczekiwali gracze. Mieszany odbiór i słabe oceny odnowionej wersji klasyka

W ręce graczy trafił już Sacred 2 Remaster, czyli odnowiona wersja klasycznego hack’n’slasha. Okazuje się jednak, że produkt nie sprostał oczekiwaniom. W serwisie Metacritic gra uzyskała średnią ocen na poziomie 65/100, natomiast na Steamie odbiór klasyfikowany jest jako „mieszany”.

Jeśli chodzi o opinie recenzentów, wśród pozytywów została wymieniona ulepszona grafika, płynniejsze sterowanie czy nowoczesne funkcje ułatwiające rozgrywkę. Z drugiej strony jednak krytycy uważają, że Sacred 2 Remaster jest „nijakie”, nie wprowadzając znaczących ulepszeń, które mogłyby zachęcić do sięgnięcia po odnowioną wersję.