Maria Wawrzyniak ,

Mamy to – choć na kilka godzin przed oficjalnym pokazem do sieci wyciekły pierwsze szczegóły, tak studio Crytek zapowiedziało oficjalnie Crysis Remastered.

Wcześniej informowaliśmy Was o tym, jak wyciekły pierwsze szczegóły na temat Crysis Remastered… z oficjalnej strony studia Crytek. Teraz możemy wszystko potwierdzić, bowiem deweloperzy oficjalnie zapowiedzieli produkcję i opublikowali pierwszy zwiastun, uruchamiając również pełnoprawną witrynę. Po wejściu na stronę nie mamy więc już tylko Nomada, ale również pierwsze informacje na temat remastera. Tym samym potwierdzono, że gra zadebiutuje na pecetach oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i, po raz pierwszy, na Nintendo Switch. Jedyne, czego nie znamy, to data premiery – według twórców Crysis Remastered będzie dostępne wkrótce.

https://twitter.com/Crysis/status/1250845234709311490?s=20

https://youtu.be/ZqBP3kXi9jM

