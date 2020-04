Tech

Maria Wawrzyniak

Sony zarejestrowało (podajemy za serwisem Game Rant) dość interesujący patent w amerykańskim urzędzie patentowym. Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji, mamy do czynienia z robotem mającym za zadanie… obserwować zachowanie gracza i reagować na różne emocje, zachęcając tym samym, aby dana osoba więcej grała. W opisie możemy przeczytać, że ma to być towarzysz dla gracza, który sympatyzuje z użytkownikiem. To jeszcze nic: w miarę jak związek gracza z robotem będzie się rozwijać, motywacja do grania wzrośnie, kiedy robot będzie przyglądać się rozgrywce siedząc obok użytkownika i doświadczać razem z nim radości czy smutku. Urządzenie ma bowiem wykorzystywać jednostkę dedukującą uczucia – nie wiem tylko, czy brzmi to niepokojąco, czy może dziwacznie (lub wszystko naraz). Zresztą, zobaczcie sami.