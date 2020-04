News

LM ,

Pora na kolejną porcję interesujących doniesień, aczkolwiek płynących z nieoficjalnych kanałów. Redakcja Bloomberga opublikowała raport poświęcony konsolom nowej generacji firmy Sony, który jednoznacznie wskazuje, że japoński gigant boryka się z wieloma przeciwnościami przy okazji zbliżającego się debiutu konsol PlayStation 5.

Wedle źródeł Bloomberga Sony nie zamierza przekładać zaplanowanej na okres świąteczny premiery PlayStation 5, o ile włodarze Microsoftu nie podejmą tożsamej decyzji i nie opóźnią premiery nowego Xboksa. Jednocześnie informatorzy donoszą, że firma musiała stawić czoła wielu przeciwnościom z uwagi na panującą pandemię.

Raport sugeruje, że do końca marca 2021 roku Sony zamierza wyprodukować limitowany nakład konsol PlayStation 5, który obejmie maksymalnie 6 milionów egzemplarzy urządzenia. Masowa produkcja powinna wystartować w okolicach czerwca 2021 roku, a początkowa cena urządzenia może wypaść pomiędzy kwotą 499 a 549 dolarów.

W planach jest za to spora obniżka rynkowej ceny konsol PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro, która ma pomóc przyciągnąć nowych użytkowników do sieci PlayStation Network i subskrypcji PlayStation Plus. W ten sposób Sony zamierza budować bazę aktywnych użytkowników do czasu uruchomienia pełnych mocy produkcyjnych PlayStation 5.

Jednocześnie sami insiderzy przyznają, że wiele w tym zakresie może się jeszcze zmienić, gdyż z uwagi na chaos powstały wraz z wybuchem pandemii, wiele kluczowych dla losów PlayStation 5 decyzji, wciąż czeka na zatwierdzenie.

Cóż, może się okazać, że Sony ograniczy produkcję konsoli do czasu, aż rynek powróci na właściwe tory, a pozyskanie niezbędnych podzespołów nie będzie problemem. Do tego czasu mamy wciąż ogrywać nowe tytuły na PlayStation 4 i z zazdrością spoglądać w kierunku użytkowników PS5.

Jak podoba Wam się taki scenariusz?

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl