Maria Wawrzyniak ,

Wczoraj w ofercie francuskiego sklepu Amazon pojawiły się pecetowe wersje takich gier, jak Days Gone, Persona 5 Royal czy Gran Turismo Sport. Później dołączyło do nich Uncharted: Kolekcja Nathana Drake’a oraz The Last of Us: Part II, co wzbudziło podejrzenia wśród graczy. Pierwszą firmą, która zdecydowała się skomentować dziwne zjawisko, było Atlus, wydawca Persony 5, która potwierdziła, że pojawienie się pecetowego portu gry jest najzwyklejszym w świecie błędem i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Pozostało więc czekać na podobne oświadczenie ze strony Sony – dziś możemy już, za pośrednictwem serwisu IGN, przeczytać, że również japoński gigant zapewnia, iż oferty francuskiego Amazona nie są prawdziwe. Podkreślono również, że choć rzeczywiście Horizon Zero Dawn wyjdzie na pecety, tak nie oznacza to, że każda inna produkcja AAA na PlayStation 4 również trafi na komputery osobiste.

