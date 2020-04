News

Maria Wawrzyniak ,

AKTUALIZACJA: Uncharted: Kolekcja Nathana Drake’a również pojawiła się w ofercie.

Po zapowiedzi pecetowej wersji Horizon Zero Dawn wielu graczy zaczęło zastanawiać się, czy to oznacza, że już niedługo firma Sony będzie ogłaszać kolejne pecetowe premiery innych tytułów ekskluzywnych dla PlayStation 4. Wszystko wskazuje na to, że tak – w ofercie francuskiego Amazona pojawiły się (podajemy za serwisem DSOGaming – tutaj oraz tutaj) trzy takie tytuły: Days Gone, Gran Turismo Sport oraz Persona 5 Royal. Oczywiście, wciąż musimy brać pod uwagę fakt, że na horyzoncie nie pojawiły się żadne oficjalne informacje, które potwierdzałyby pecetowe wersje którejkolwiek z gier, aczkolwiek biorąc pod uwagę właśnie tego typu rzeczy, o których mówiliśmy na początku, prawdopodobieństwo kolejnych portów jest naprawdę wysokie. Co o tym myślicie?

https://twitter.com/Wario64/status/1250475637069889536?s=20

