Kalifornijski oddział pod wodzą Zampelli ma wyprodukować własną oryginalną grę. Wygląda na to, że szykuje się nowa wojenna strzelanka.

Jeszcze na początku bieżącego roku dowiedzieliśmy się, że odpowiedzialny za studio Respawn Entertainment Vince Zampella, został przez zarząd Electronic Arts oddelegowany do zlokalizowanego w Kalifornii studia DICE LA. Dotychczas pomocnicze studio miało zmienić kierownictwo, wkrótce także nazwę, a przy tym rozpocząć prace nad pełnoprawnym tytułem w nowym IP. Wiele wskazuje, że dłubiąca dotąd przy wojennych strzelankach ekipa nie zamierza wpływać na nowe wody.

Na portalu LinkedIN opublikowano ofertę pracy dla głównego artysty postaci, która obok wielu umiejętności wskazuje na dobrą znajomość wojskowego sprzętu i wyposażenia. Tym samym możemy wywnioskować, że nawet jeśli zgodnie z zapowiedziami EA Battlefield 6 pojawi się na rynku po 2020 roku, to w L.A. rośnie konkurencyjna dla serii marka.

Oczywiście wciąż wiemy zbyt mało, by orzec to jednoznacznie, ale biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek zarówno Zampelli, jak i DICE LA, jest mało prawdopodobne, by ekipa chciała rozstać się z pierwszoosobowymi strzelaninami. Trudno powiedzieć też, kiedy przywołany tu projekt rozpoczął fazę pre-produkcji, ale bezpiecznie jest zakładać, że pierwsze oficjalne komunikaty pojawią się dopiero w 2021 roku.

Tymczasem Battlefild 5 wciąż jest rozwijany, chociaż tempo wprowadzania kolejnych nowinek wyraźnie przyhamowało, gdy DICE przeskoczyło na tryb zdalny. Zgodnie z deklaracjami twórców BF5 nie otrzyma żadnych nowinek w kwietniu, a najbliższa duża aktualizacja planowana jest na maj.

