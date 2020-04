News

Maria Wawrzyniak ,

Chyba możemy uznać, że ten Crysis Remastered to już oficjalnie – choć studio Crytek ostatnimi czasy bawiło się wyśmienicie przy publikowaniu tajemniczych wpisów na Twitterze, tak mleko zdążyło się rozlać, a gracze dotarli do oficjalnej podstrony odświeżonej wersji pierwszej części cyklu, której szczegóły zostały również odnalezione w kodzie źródłowym witryny. Dowiedzieliśmy się więc (podajemy za serwisem Eurogamer oraz użytkownikiem Nibel na Twitterze), że możemy spodziewać się nowych funkcji graficznych, wysokiej jakości tekstur oraz natywnego rozwiązania CRYENGINE dla ray tracingu oraz API. Co ciekawe, prócz komputerów osobistych oraz konsol PlayStation 4 i Xbox One, Crysis Remastered zadebiutuje także na Nintendo Switch. Na jakiekolwiek dodatkowe informacje musimy oczywiście poczekać, bowiem twórcy nie odpowiedzieli jeszcze na ten wyciek, aczkolwiek mamy nawet grafikę promującą z głównym bohaterem. Wszystko znajdziecie poniżej!

https://twitter.com/Metalfy4/status/1250735327670607873?s=20

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis