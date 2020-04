Wolfenstein: The Board Game - ogromny sukces polskiej planszówki na Kickstarterze

News

pepsi ,

50 tys. dolarów potrzebowało Archon Studio do zrealizowania Wolfenstein: The Board Game. Zbiórka na Kickstarterze ledwo wystartowała, a już można ogłosić pełny sukces.

“Udanie ufundowaliśmy przeniesienie legendarnej gry komputerowej na wasze stoły” – ogłosiło Archon Studio, które ledwie wczoraj wystartowała na Kickstarterze z kampanią, której celem było zebranie funduszy na Wolfenstein: The Board Game. Podstawowym założeniem było przekroczenie progu 50 tys. dolarów. Już teraz udało się zebrać ponad 380 tys. dolarów, a liczba wspierających zbliża się do trzech tysięcy!

“Jesteśmy zaszczyceni taką odpowiedzią, ale nasza misja się dopiero rozpoczęła. Mamy przygotowanych mnóstwo celów dodatkowych, których realizacja będzie zależała od poziomu fundowania” – zapowiadają autorzy Wolfenstein: The Board Game. Część z nich jest już potwierdzona. W grze pojawią się m.in. siostry Jessie i Zofia Blazkowicz, plastikowe tokeny. dołączony zostanie również dodatek Old Blood, wprowadzający nowych przeciwników i lokacje. Następne w kolejce są nowe karty wydarzeń, tryb rozgrywki All-Star Battle czy znana z Wolfenstein: The Old Blood maszyna Laderoboter.

Premiera Wolfenstein: The Board Game wstępnie planowana jest na sierpień 2021 roku. Projekt można wspierać na Kickstarterze jeszcze przez 13 dni. My przy okazji polecamy natomiast nasz przegląd najlepszych planszówek na czas społecznej izolacji.

