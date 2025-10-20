Kroniki Zamku Avel - recenzja. Czegoś tu brakuje?

Gry kooperacyjne to moim zdaniem najlepszy sposób na wkręcenie dzieci albo mało planszówkowych znajomych w planszówki. Odpada rywalizacja, a bardziej doświadczeni gracze mogą nauczyć innych kilku zachowań, szacowania ryzyka czy lepszego zrozumienia mechanik. Korzystają na tym wszyscy i odpada niepotrzebna presja. Kroniki Zamku Avel to prosta kooperacja, którą określiłbym jako taki entry-level do planszówek. Jest trochę ciężej niż Catan, ale Spirit Island to z tego nie będzie.

Cel gry jest prosty – wcielamy się w rycerzy (czy tam bohaterów) broniących Zamek Avel przed nadchodzącymi potworami. Musimy robić to w sposób skoordynowany, skuteczny i liczyć trochę na łut szczęścia aby poradzić sobie z olbrzymim zagrożeniem.

Na wstępie muszę zaznaczyć, że gra jest ładna. Wszystkie komponenty zostały tutaj mocno przemyślane i wyraźnie widać, że efekt wizualny był dla twórców jednym z priorytetów. Fajnie wypada też pudełko, przypominające skrzynię ze skarbami. A absolutną wisienką na torcie są planszetki gracza, które możemy bardzo dowolnie modyfikować. Nasza postać będzie miała imię, możemy narysować jej portret i będzie przenosiła ekwipunek. Tak jak w starych dobrych grach RPG. Mamy też książeczkę z opisem fabularnym wszystkich potworów. Niemniej, w samej grze żadnej fabuły już nie ma.

Osobiście podoba mi się, że gra łączy elementy wizualne z mechaniką. Jestem olbrzymim fanem gier, w których zasady zależą od jakichś mechanicznych ograniczeń komponentów. W tym przypadku możemy mieć ze sobą tyle ekwipunku, ile fizycznie zmieści się w naszej torbie na planszetce. Warto więc układać go mądrze. Wykonanie to olbrzymi atut Kronik Zamku Avel, aż chce się grać!

A, Kroniki Zamku Avel mają też aplikację na telefon. Jest fatalnie zoptymalizowana, nie wnosi niczego do rozgrywki i jest absolutnie bezużyteczna. Nawet nie chce mi się o niej pisać. Nie jest na szczęście wymagana do gry, to zbędny dodatek.

Do broni!

Rozgrywka jest dosyć prosta. Każdy z graczy prowadzi swojego bohatera po planszy zbudowanej z kafelków, starając się zdobywać coraz lepszy ekwipunek. A planszę budujemy losowo dobierając kafelki z worka. Każdy z nich może zawierać bonusowe pola, sklepy, miejsca, gdzie zdobędziemy dodatkowy ekwipunek, ale też gniazda potworów.

Sednem zabawy są pojedynki z potworami, które zajmują większość całej gry. Walka polega na rzutach kośćmi – zarówno w imieniu bohatera, jak i potwora. Pokonanie przeciwnika wymaga zadania mu ustalonej liczby obrażeń w maksymalnie trzech próbach. Oczywiście potwory potrafią się bronić, a nierzadko także ranią graczy. Po utracie piątego punktu życia bohater zostaje ogłuszony, wraca na zamek i traci wszystkie monety oraz jeden element wyposażenia. Potwory nie różnią się od siebie zbyt mocno, mają po prostu różną ilość punktów życia i różne nagrody (1-2-3 ekwipunki). Z czasem gra staje się więc powtarzalna i raczej monotonna. Dla młodszych graczy to jednak wzorowa nauka szacowania prawdopodobieństwa. I tego, że kości to jednak gra losowa i coś z niską szansą nie oznacza szansy zerowej. Zdarzyło mi się spudłować osiem razy w ośmiu atakach, mając 50% szansy na trafienie w każdym z nich. Matematykę zostawiam wam, ale było to jedno z ciekawszych planszówkowych doświadczeń i długo siedziałem skołowany myśląc jak mogło się to w ogóle stać. Na szczęście, porażki są kosztowne, ale nie aż tak żeby zniechęcać do ryzykownych prób.

Modularność planszy jest naprawdę super, bo za każdym razem mamy coś innego. Tylko będzie tak przez pierwsze 3 partie, bo liczba kafelków jest stała. W praktyce szybko okazuje się więc, że zawsze korzystamy z tych samych elementów i walczymy z identycznym zestawem potworów. W dodatku żaden z nich nie ma w sobie nic szczególnego.