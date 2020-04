News

Okazuje się, że Sony postanowiło zmienić kształt wciąż trwającej w PlayStation Store Wiosennej Wyprzedaży gier na konsole PlayStation 4. Zaplanowana pierwotnie do 16 kwietnia promocja została wydłużona aż do 30 kwietnia, a dodatkowo do oferty wrzucono masę nowych tytułów. Oczywiście dotychczasowe oferty pozostały bez zmian, a wśród nowinek znajdzie się też kilka pozycji w jeszcze atrakcyjniejszych cenach dla abonentów usługi PlayStation Plus.

Pełną ofertę Wiosennej Wyprzedaży znajdziecie pod tym adresem, a poniżej kilka przykładowych nowinek.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition - 38 PLN

Marvel’s Spider-Man - 79 PLN

ARK: Survival Evolved - 68,70 PLN

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - 84,50 PLN

Battlefield V - 59 PLN

The Last Guardian – 53,65 PLN

Przy okazji pamiętajcie, że od jutra będziecie mogli zgarnąć w PlayStation Network darmowe gry: Uncharted: The Nathan Drake Collection oraz Journey. Tymczasem w aktualnej ofercie PlayStation Plus możecie zgarnąć Uncharted 4 i Dirt 2.0. W ostatnim czasie Sony zaktualizowało również ofertę akcji partnerskich PS Plus Rewards.

https://www.youtube.com/watch?v=3R2uvJqWeVg

