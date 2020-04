News

Japoński gigant przekonuje, że nie tylko comiesięczny pakiet darmowych gier powinien skłaniać nas do sięgnięcia po PlayStation Plus. Nowości w programie PS Plus Rewards.

Jeśli należycie do grona szczęśliwych subskrybentów usługi Sony PlayStation Plus, to mamy coś, co Was zainteresuje. Japońska firma postanowiła rozszerzyć zakres usługi na terytorium Polski, oferując dodatkowe zniżki dla aktywnych użytkowników abonamentu. Do PlayStation Plus Rewards dołączyła sieć restauracji KFC, wytwórnia hip-hopowa SBM oraz producent okularów – firma Muscat.

Nowe oferty dołączyły do tych, które obowiązywały do tej pory, więc jeśli przymierzacie się do wykupienia abonamentu PS Plus, to warto pamiętać o związanych z nim korzyściach. Poniżej pełna lista programu PlayStation Plus Rewards.

PlayStation Plus Rewards - zniżki dla aktywnych abonentów:

Muscat : 50 PLN zniżki na wybrane okulary w sklepie internetowym;

: 50 PLN zniżki na wybrane okulary w sklepie internetowym; SBM : 20% zniżki na wybrane produkty;

: 20% zniżki na wybrane produkty; KFC : 10% zniżki na każde zamówienie online za minimum 25 PLN;

: 10% zniżki na każde zamówienie online za minimum 25 PLN; Prosto : 20% na wybrane produkty;

: 20% na wybrane produkty; Eventim : 10 PLN zniżki przy zakupie dwóch dowolnych biletów;

: 10 PLN zniżki przy zakupie dwóch dowolnych biletów; SQNStore.pl : 30% zniżki na wszystkie produkty;

: 30% zniżki na wszystkie produkty; Pyszne.pl : 5 PLN jednorazowej zniżki dla każdego posiadacza PlayStation Plus;

: 5 PLN jednorazowej zniżki dla każdego posiadacza PlayStation Plus; Player.pl : 14-dniowa wersja próbna pakietu Start dla każdego posiadacza PS Plus, który nie posiada konta w Player.pl;

: 14-dniowa wersja próbna pakietu Start dla każdego posiadacza PS Plus, który nie posiada konta w Player.pl; Helios : 15% zniżki przy kupnie biletów w standardowej cenie;

: 15% zniżki przy kupnie biletów w standardowej cenie; Boldking: 50% zniżki na zestaw do golenia, przesyłka gratis.

Przy okazji warto przypomnieć, że na aktywnych abonentów PS Plus czekają w tym miesiącu kolejne dwie gry na PlayStation 4 - Uncharted 4: Kres Złodzieja oraz DiRT Rally 2.0.

https://www.youtube.com/watch?v=ke0faRIKfB4&feature=emb_title

