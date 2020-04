Crytek szykuje wysokobudżetową grę. Nowy Crysis to jednak nie żart?

News

pepsi ,

Crytek za pośrednictwem swojej oficjalnej strony poszukuje dyrektora technicznego do nowego, niezapowiedzianego projektu AAA. Będzie on realizowany w studiu we Frankfurcie, gdzie znajduje się centrala firmy. W dalszej części ogłoszenia nie ma już żadnych istotnych informacji dotyczących samej gry, ale w połączeniu z wcześniejszymi doniesieniami z obozu zarządzanego przez braci Yerlich można wysnuć już wstępne wnioski.

Wygląda bowiem na to, że Crytek na poważnie zabrał się za nową odsłonę serii Crysis. Ostatnio na oficjalnej stronie serii pojawiła się nowa grafika, co pierwotnie zostało odebrane za primaaprilisowy żart, ale wraz z upływem kolejnych dni zaczęło być traktowane poważniej. Zwłaszcza, że odżyło też konto Crysisu na Twitterze.

Trzeba brać pod uwagę wariant, w którym Crytek przygotowuje jedynie remaster pierwszej części serii, ale “czwórki” też nie można wykluczyć – zwłaszcza w kontekście informacji zawartych we wspomnianej ofercie pracy.

