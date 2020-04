Crytek szykuje się do zapowiedzi? Konto marki Crysis na Twitterze odżyło po prawie czterech latach

News

Maria Wawrzyniak ,

Oficjalne konto marki Crysis na Twitterze godzinę temu odżyło po prawie czterech latach grobowej ciszy – co to może oznaczać?

Tegoroczne święta wielkanocne (czy raczej ich koniec) spędzą sen z powiek fanów Crysisa, którzy utracili już wszelkie nadzieje na wielki powrót marki. Około godzinę temu na oficjalnym koncie Crysisa na Twitterze pojawił się bowiem krótki, tajemniczy wpis o treści: RECEIVING DATA. Należy przy tym wziąć pod uwagę fakt, że poprzedni ostatni wpis na tym profilu pojawił się dokładnie 13 grudnia 2016 roku. Przez prawie cztery lata panowała tam całkowicie grobowa cisza, aż do dzisiaj. Dlaczego? Na początku bieżącego miesiąca informowaliśmy Was o oficjalnej stronie marki Crysis, która nagle została zaktualizowana o nową grafikę z Nomadem z pierwszej części serii. Większość graczy potraktowała to jako żart, bowiem nastąpiło to 1 kwietnia, tyle że strona kilka dni później wciąż działała – ba, jak stała, tak wciąż stoi.

https://twitter.com/Crysis/status/1249714251360501761?s=20

Pozostaje więc pytanie – czy Crytek rzeczywiście coś szykuje, czy tylko sobie z nami pogrywa? Gracze oczywiście zastanawiają się, czy chodzi o kolejną część cyklu, czy może o Crysis Remaster. Jeżeli już, to bardziej prawdopodobna jest druga opcja – tak czy inaczej, pozostaje jedynie czekać na oficjalne informacje.

