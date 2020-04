To będzie ten Crysis Remastered czy nie? – strona, która miała być żartem, ostatecznie nie została zamknięta

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeśli odwiedziliście wczoraj oficjalną stronę internetową marki Crysis, to na pewno zauważyliście, że została ona zaktualizowana o nową grafikę, na której możemy zobaczyć Nomada z pierwszej części. To mogłoby więc oznaczać, że Crytek szykuje zapowiedź Crysis Remastered – krótko po tym sieć została dosłownie zalana spekulacjami oraz narzekaniami. Tyle że wczoraj również miało miejsce nieszczęsne Prima Aprilis. Ba, jak podaje między innymi serwis Spiel Times, w kodzie źródłowym strony odnaleziono wyrażenie April Fool, co mówi samo za siebie. Zrozumiałym byłoby więc, gdyby strona wróciła do poprzedniego stanu po zakończeniu Prima Aprilis – tak się jednak nie stało.

Strona pozostała bez zmian. Plus, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że Electronic Arts ma w planach wydać kilka remasterów ukochanych przez fanów tytułów, istnieje cień szansy, że wśród nich znajdzie się właśnie Crysis. Niemniej jednak, jedyne, co możemy teraz zrobić, to po prostu poczekać. Kto wie – może marzenia wielu graczy w końcu się spełnią.

