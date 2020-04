Steam Game Festival odbędzie się po raz drugi w tym roku, aby zastąpić E3 2020

News

Maria Wawrzyniak ,

W marcu firma Valve zorganizowała wiosenne wydanie Festiwalu Gier Steam, w ramach którego mogliśmy przetestować ponad czterdzieści tytułów. Okazuje się jednak, że to nie wszystko – twórcy zapowiedzieli bowiem kolejną edycję wydarzenia, tyle że letnią. Co ciekawe, letnia edycja Steam Game Festival rozpocznie się dokładnie tego samego dnia, w którym pierwotnie miała rozpocząć się tegoroczna edycja targów Electronic Entertainment Expo (E3), jednak, jak już pewnie wszyscy wiecie, event został ostatecznie odwołany. Wydarzenie organizowane przez Valve odbędzie się w dniach od 9 do 14 czerwca – wówczas deweloperzy będą udostępniać sporo zwiastunów oraz, ponownie, wersji demonstracyjnych swoich produkcji. Tak, jak w przypadku poprzedniej edycji, impreza będzie skupiać się przede wszystkim na grach niezależnych, promując tym samym mniejsze studia. Co ciekawe, Geoff Keighley zdradził na swoim Twitterze, że festiwal rozszerzy się o więcej platform.

Festiwal Gier Steam to wydarzenie skupiające uwagę na nadchodzących grach, które mają zostać wydane w kolejnym roku. Od 9 do 14 czerwca sprawdźcie nadchodzące premiery, wypróbujcie je dzięki ograniczonym czasowo demom lub krótkim grywalnym doświadczeniom, porozmawiajcie z producentami stojącymi za tymi grami i dodajcie je do swoich list życzeń, by uzyskać przypomnienie podczas premiery!

