Rozpoczął się Steam Game Festival z ponad 40 wersjami demonstracyjnymi gier do przetestowania

Dzisiaj o godzinie 18:00 rozpoczął się wirtualny Steam Game Festival w wiosennej edycji. Przede wszystkim mamy okazję przetestować wersje demonstracyjne ponad czterdziestu tytułów, które pierwotnie miały pojawić się na takich imprezach, jak Game Developers Conference (GDC) czy Indie Megabooth, teraz już przełożonych przez koronawirusa. Wszystkie informacje oraz dostępne do przetestowania produkcje znajdziecie pod tym adresem. Czas na skorzystanie z okazji macie do 23 marca, również do godziny 18:00 polskiego czasu. Jakie gry biorą udział w akcji? Przede wszystkim polecamy Liberated od polskiego studia Atomic Wolf. O produkcji pisaliśmy jeszcze w zeszłym roku. Jest to naprawdę ciekawy tytuł – wszystko rozgrywa się na kartkach komiksu – tytuł zabiera nas do dystopijnej rzeczywistości, gdzie pod pretekstem zapewnienia bezpieczeństwa władza zorganizowała masową inwigilację obywateli. Interesujące dla wielu mogą również okazać się takie gry, jak Duster czy przepiękne Mystic Pillars. Oczywiście, jest tego znacznie więcej, dlatego zapraszamy do testowania!

