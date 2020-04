News

LM ,

Macie jedynie kilka godzin, by dopisać do swojej biblioteki Steam kolejną produkcję – wydaną w 2017 roku grę The Search.

Kolejne doniesienia spod znaku branżowej odpowiedzi na akcję zostań w domu. Już teraz na platformie Steam możecie zgarnąć następną darmową grę – narracyjną przygodówkę zatytułowaną The Search. Tytuł znajdziecie pod tym adresem, ale na dodanie go do swojego konta macie niewiele czasu – akcja dobiegnie końca o 19:00 czasu polskiego.

The Search to pierwszoosobowa gra przygodowa z silnym wątkiem fabularnym i pomniejszymi zagadkami środowiskowymi. Podczas zabawy przeniesiemy się do tajemniczego fantastycznego świata, po którym oprowadzał nas będzie tajemniczy nieznajomy. Całość ma zaoferować krótką, ale ambitną opowieść i przyjemną dla oka oprawę wizualną. Gra na jeden wieczór, ale skoro za darmo… to, czemu by nie wziąć.

Pozostałych ofert darmowego grania szukajcie w tej publikacji - Za darmo? To dwa poproszę – Darmowe egzemplarze i weekendy z grami w kwietniu. Zostań w domu i ograj wirusa.

