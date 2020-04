Popkultura

Mamy już połowę kwietnia, co oznacza, że najwyższa pora zorientować się, jakie nowinki dla fanów HBO szykują włodarze stacji i platformy streamingowej HBO GO. Poniżej lista pierwszych premier filmowych i serialowych zaplanowanych na maj i chociaż ta obejmuje wyłącznie produkcje skierowane dla kanałów telewizyjnych, to jak dotąd pojawiały się one równocześnie również na HBO GO.



Niedawno wspominaliśmy o zbliżających się premierach trzech trylogii poświęconym bohaterom Marvela, ale okazuje się, że na tym nie koniec eksplorowania filmowego MCU na HBO. W maju pojawią się kolejne kinowe obrazy bazujące na komiksowym uniwersum. Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że włodarze HBO ostatnio coraz częściej modyfikują ofertę w trakcie miesiąca, więc harmonogram może jeszcze ulec zmianom.

HBO maj 2020 – premiery filmów i seriali

Czarna Pantera – 1 maja

Doktor Strange – 1 maja

Strażnicy Galaktyki – 1 maja

Strażnicy Galaktyki vol 2 – 1 maja

Ferrugem – 2 maja

Szkoła melanżu – 3 maja

Czarne popioły – 3 maja

Tajemnica anioła – 3 maja

Avengers – 8 maja

Avengers: Czas Ultrona – 8 maja

Avengers: Wojna bez granic – 8 maja

Wężowe wzgórza – 10 maja

Luz – 10 maja

To wiem na pewno – 11 maja

Pili – 16 maja

Aurora – 17 maja

Na ringu z rodziną – 17 maja

Prodigy. Opętany – 22 maja

Canción sin nombre – 23 maja

Angry Birds 2 Film – 24 maja

Słońce też jest gwiazdą – 24 maja

An affair to die for – 29 maja

Pierwszy król (Romulus & Remus:The First King) – 30 maja

Oszustki – 31 maja

The Parting Glass – 31 maja

Niewidoczni – 31 maja

Billions: sezon 5 - maj

Betty: sezon 1 - maj

