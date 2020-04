Popkultura

LM ,

Dobre wieści dla aktywnych abonentów usługi streamingowej HBO GO. Włodarze platformy postanowili uzupełnić przygotowaną wcześniej listę nadchodzących premier o kilka filmów osadzonych w komiksowym uniwersum Marvela. Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami, jeszcze w tym miesiącu na HBO GO pojawi się co najmniej dziewięć filmów ze świata MCU. Mowa tu o trylogiach kolejno Iron Mana, Kapitana Ameryka i Thora.

Powrót MCU na HBO GO może zwiastować nadejście kolejnych filmów, a gdy tylko pojawią się stosowne zapowiedzi, to z pewnością się o tym dowiecie. Tymczasem poniżej harmonogram premier Marvela na HBO GO.

Filmy Marvel na HBO GO – premiery kwietnia

Iron Man – 10 kwietnia;

– 10 kwietnia; Iron Man 2 – 10 kwietnia;

– 10 kwietnia; Iron Man 3 – 10 kwietnia;

– 10 kwietnia; Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie – 17 kwietnia;

– 17 kwietnia; Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz – 17 kwietnia;

– 17 kwietnia; Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów – 17 kwietnia;

– 17 kwietnia; Thor – 24 kwietnia;

– 24 kwietnia; Thor: Mroczny świat – 24 kwietnia;

– 24 kwietnia; Thor: Ragnarok – 24 kwietnia.

https://www.youtube.com/watch?v=JBxQ_XYQJhc

