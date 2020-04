Popkultura

Diuna w reżyserii Denisa Villeneuve ma trafić do kin jeszcze w tym roku. Tymczasem producent uraczył nas kreacją głównego bohatera opowieści.

Wygląda na to, że Warner Bros. na poważnie rozpoczyna kampanię marketingową zaplanowanego na tegoroczny grudzień filmu Diuna. Kinowa adaptacja popularnej powieści science -fiction Franka Herberta w reżyserii Denisa Villeneuve doczekała się pierwszego ujęcia prezentującego głównego bohatera – Paula Atrydę, w którego wcielił się Timothée Chalamet.

Ujęcie prezentuje Paula jeszcze na powierzchni rodzimej planety Kaladan, którą wkrótce opuści, by udać się na Arrakis, czyli tytułową Diunę. Cała opowieść skupia się na konflikcie pomiędzy rodami Atrydów i Harkonnenów o utrzymanie kontroli nad Diuną i spotykanym wyłącznie na jej powierzchni zasobem – przyprawą zwaną melanżem.

Zgodnie z ostatnimi doniesieniami wytwórni Warner Bros. film ma trafić do kin już 18 grudnia i chociaż producent ostatnio zaktualizował harmonogram i ogłosił spore obsuwy, to Diuna wydaje się zmierzać do kin w wyznaczonym wcześniej terminie.



Przypomnijmy, że obok wywołanego już Timothée Chalameta w obsadzie Diuny znaleźli się także: Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Zendaya, Jason Momoa, Dave Bautista, Charlotte Rampling, David Dastmalchian oraz Stephen McKinley Henderson.

