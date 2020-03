Popkultura

LM ,

Jeśli należycie do grona miłośników kinowych produkcji spod szyldu Warner Bros. to mamy coś, co Was zainteresuje. W najnowszym komunikacie prasowym wytwórnia podała zaktualizowany repertuar na 2020 rok. Oczywiście wszystkie wprowadzone zmiany to opóźnienia wynikające z panującej pandemii COVID-19. Najbardziej dostało się Wonder Woman 1984, aczkolwiek filmu i tak nie udałoby się wyemitować teraz z kinach, gdyż w większości krajów są one zamknięte.



Warner Bros. nie podało jeszcze, czy w związku z zawieszeniem prac na planach zamierza przesunąć też kinowe obrazy planowane na 2021 rok. Tymczasem łapcie nowy harmonogram premier kinowych.

Zaktualizowany repertuar Warner Bros. na 2020 rok

Tylko sprawiedliwość – 17 kwietnia;

– 17 kwietnia; Tenet – 17 lipca;

– 17 lipca; Wonder Woman 1984 – 14 sierpnia;

– 14 sierpnia; Obecność 3: Na rozkaz diabła – 11 września;

– 11 września; Godzilla vs Kong – 20 listopada;

– 20 listopada; King Richard – 27 listopada;

– 27 listopada; Diuna – 18 grudnia;

– 18 grudnia; Scooby-Doo! – bez daty premiery;

– bez daty premiery; In the Heights – bez daty premiery;

– bez daty premiery; Wcielenie – bez daty premiery.

https://www.youtube.com/watch?v=sfM7_JLk-84

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl