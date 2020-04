News

Sekiro: Shadow Die Twice jest bez wątpienia jedną z najlepszych ubiegłorocznych gier i ciekawą ozdobą dla ostatnio hermetycznego portfolio firmy Activision. Tytuł wpisuje się w ramy rozpropagowanej przez studio From Software formuły souls-like i chociaż prezentuje je od nieco innej strony, to nie jest to największa ze zmian po stronie japońskiej ekipy. Sekiro: Shadow Die Twice skierowane jest wyłącznie dla pojedynczego gracza, co w oczach fanów Dark Souls stanowi znaczące zubożenie formuły rozgrywki.

Ostatecznie jak zwykle – gdzie deweloper nie może, tam moddera pośle, a jegomość o pseudonimie LukeYou podzielił się niedawno prezentacją modyfikacji, która wprowadza do Sekiro tryb sieciowy. Całość wymaga jeszcze wielu poprawek, ale gdy tylko uda się zsynchronizować działania poszczególnych graczy w obrębie areny, to będzie już niewątpliwy sukces. Projekt – jak widać – jest na wczesnym etapie, ale poinformujemy Was, gdy tylko doczeka się grywalnej wersji. Rzućcie okiem na załączone do wiadomości materiały.

Sekiro: Shadow Die Twice zadebiutowało w marcu minionego roku na PC, PlayStation 4 oraz Xboksie One.

https://www.youtube.com/watch?v=AA8vNfk0uJs&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=lkJrDatcjo4&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=x-5OYmMnue0&feature=emb_title

