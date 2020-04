News

LM ,

Wygląda na to, że Activision poszło na łatwiznę, wprowadzając nowinki do popularnego wśród graczy Call of Duty: Warzone. Fani krytykują najnowsze zmiany.

Od premiery darmowego trybu battle royale Warzone w Call of Duty: Modern Warfare mija miesiąc i chociaż początkowo wszystko układało się dla Activision idealnie, to wygląda na to, że firmie powinęła się noga. Wszystko przez zmiany, które pojawiły się w module wraz z rozpoczęciem trzeciego sezonu wsparcia dla Modern Warfare. Ten – zgodnie z oczekiwaniami fanów – wprowadza możliwość zabawy w czteroosobowych oddziałach, aczkolwiek jednocześnie całkowicie usunął możliwość zabawy w maksymalnie trzyosobowych zespołach.

Taka podmianka była do przewidzenia, także z uwagi na fakt, że już po premierze trybu gracze mogli bawić się w nim także solo lub w duetach, jednak musieli brać pod uwagę fakt, że będą mierzyć się z trzyosobowymi ekipami. W tym przypadku twórcy jedynie podzielili całkowitą pulę graczy na liczniejsze oddziały, a zainteresowanym „trójkami” pozostaje walczyć z czteroosobowym składem.

Wpis domagający się przywrócenia „trójek” szybko znalazł się u szczytu popularności w dedykowanym grze wątku na forum reddit, a często pojawiają się głosy, iż jest to najgorsza decyzja Activision. Oczywiście wciąż zbyt wcześnie, by stwierdzić, że wprowadzenie zmian może zniechęcić do Call of Duty: Warzone znaczne grono graczy, ale firma wyraźnie nadepnęła im na odcisk.

Call of Duty: Warzone dostępne jest w modelu free-to-play na PC Battle.net, PlayStation 4 oraz Xboksie One.

https://www.youtube.com/watch?v=0E44DClsX5Q

