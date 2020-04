News

LM ,

Gracze wytykają twórcom, że konsekwentnie zubożają oprawę wizualną Call of Duty: Warzone bez zaznaczenia tego w szczegółach kolejnych aktualizacji.

Wygląda na to, że wspominane przez nas w niedawnej wiadomości zastąpienie trzyosobowych składów czwórkami może nie być jedynym argumentem przeciwko polityce Activision wobec Call of Duty: Warzone. W sieci coraz częściej pojawiają się porównania graficzne pomiędzy premierowym wydaniem modułu a aktualną wersją, które wskazują na wyraźny downgrade.

W drodze optymalizacji trybu Infinity Ward zmniejszyło zasięg rysowania obiektów, podrzuciło niskiej jakości tekstury oraz mocno okroiło oświetlenie. O ile zrozumiały jest fakt, iż deweloperzy musieli pójść na pewne kompromisy, to fakt, iż radykalne zmiany nie zostały ujęte w szczegółach kolejnych aktualizacji, nie podoba się niektórym graczom. Rzućcie okiem na załączoną do wiadomości grafikę – spadek jakości jest bardzo wyraźny, ale warto pamiętać, że Warzone gości na serwerze nawet 150 graczy, co może rodzić pewne komplikacje w utrzymaniu odpowiedniej wydajności buildu.

Oprawa wizualna ma znaczenie w Warzone? A może tak długo, jak zachowuje czytelność, nie ma większego znaczenia?

Call of Duty: Warzone dostępne jest na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One.

