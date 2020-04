Gears 5 za darmo do końca tygodnia na PC i XOne!

News

Gears 5 zostało udostępnione za darmo dla wszystkich subskrybentów Xbox Live Gold na Xboksie One oraz platformy Steam na komputerach osobistych. Grać można nie tylko w podstawową wersję, ale również w udostępnioną ostatniego dnia marca aktualizację Operation 3: Gridiron. Specjalna oferta jest ograniczona czasowo – z pełnego zakresu dobrodziejstw produkcji studia The Coalition można korzystać jedynie do końca bieżącego tygodnia. Po jego upłynięciu tytuł przestanie być dostępny.

Gears 5 ukazało się 10 września na Xboksie One i pecetach, zbierając głównie pochlebne recenzje. Ich efektem są średnie równe 84 (XOne) i 82 (PC) w serwisie Metacritic. Nasz werdykt jeszcze bardziej sprzyja grze Microsoftu.

