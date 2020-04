News

Kilka dni temu na PC, PlayStation 4 i Xbox One zadebiutowało odnowione Nemesis, a Capcom już chce wiedzieć, czy gracze są skłonni zakupić kolejne wyremontowane klasyki.

Wygląda na to, że Capcom zwietrzył całkiem niezły biznes w przenoszeniu na najnowsze platformy sprzętowe leciwych już odsłon popularnego cyklu survival horrorów Resident Evil. W ankiecie wysłanej do mieszkańców Azji przy okazji debiutu Resident Evil 3 Remake firma wprost pyta graczy, czy jeśli na rynku pojawi się kolejny remake klasyka, to są skłonni pokusić się o jego zakup.

Oczywiście możemy też przypuszczać, że samo badanie niekoniecznie jest ściśle związane z samą serią Resident Evil, a wyciągnięte z niego wnioski mogą rzutować na przyszłość choćby Dino Crisis Remake. Pytanie całkiem na miejscu, tym bardziej że w oczach zarówno fanów, jak i krytyków Resident Evil 3 Remake nie jest grą tak udaną, jak wydany w minionym roku remake „dwójki”. Wyminięcie się z oczekiwaniami może zamknąć przed Japończykami furtkę dla odcinania kuponów od klasyków albo uczynić przedsięwzięcia mniej rentownymi.

Z drugiej strony z pewnością jest wielu graczy, którzy chętnie zobaczą nowe wcielenie kultowych klasyków Capcomu i są skłonni zapłacić za nie okrągłą sumkę. Cóż, jeśli Capcom na poważnie zabiera się za kolejny remake, to którą grę z portfolio powinien wziąć na warsztat?

Resident Evil 3 Remake zadebiutowało 3 kwietnia na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=32LSdT0dqxc

