Maria Wawrzyniak

Według najnowszych doniesień gra No Man’s Sky już niedługo doczeka się aktualizacji Exo Mech, która wprowadzi do produkcji tytułowe mechy.

AKTUALIZACJA: Przecieki okazały się prawdą – na oficjalnej stronie gry No Man’s Sky pojawiła się wiadomość o Exo Mech. Oficjalny zwiastun znajdziecie z kolei na kanale HelloGamesTube. Poznaliśmy Minotaura, który pozwoli nam na zwiedzenie świata w zupełnie nowy sposób. Twórcy zaprezentowali również mechanikę zaawansowanego skakania, pokazali interfejs pojawiający się po wejściu do maszyny w wersji VR gry, a także przedstawili sporo innych szczegółów dotyczących Minotaura oraz jego wpływu na naszą rozgrywkę.

ORYGINALNA WIADOMOŚĆ: Jak donosi serwis PC Gamer, powołując się na posty użytkowników Reddita, gra No Man’s Sky ma w najbliższej przyszłości otrzymać aktualizację o nazwie Exo Mech, która wprowadzi do produkcji tytułowe mechy, czyli ogromne pancerze wspomagane. Chociaż patch nie został oficjalnie zapowiedziany, tak do sieci wyciekł krótki, prawie dwuminutowy zwiastun prezentujący aktualizację, który został przypadkowo opublikowany na kanale marki Xbox na YouTubie. Materiał został wprawdzie szybko usunięty, ale jak wszyscy wiemy, w internecie nic nie ginie – ostatecznie nagranie możemy znaleźć w wielu miejscach. Poniżej znajdziecie jedną z zachowanych kopii materiału. W opisie filmu możemy przeczytać:

Przemierzaj i eksploruj planety, nie musząc obawiać się ekstremalnych warunków klimatycznych, w swoim własnym mechu – dzięki najnowszej aktualizacji.

https://youtu.be/2W-JXVoHl2E

Na koniec przypomnijmy, że No Man’s Sky zadebiutowało 9 sierpnia 2016 roku na konsolach PlayStation 4, trzy dni później, czyli 12 sierpnia pojawiło się na komputerach osobistych. Posiadacze konsoli Xbox One zyskali możliwość zagrania w grę dopiero 24 lipca 2018. Zainteresowanych zapraszamy do przeczytania naszej recenzji.

