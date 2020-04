News

LM ,

Jeśli należycie do grona miłośników gry RPG Kingdom Come: Deliverance i cierpliwie wyczekujecie na zapowiedź kontynuacji, to mamy coś, co Was zainteresuje. Studio Warhorse Studios opublikowało na swoim Twitterze dwie fotografie, na których uchwycono sesję motion-capture. Przy okazji ekipa podziękowała za dwa nowe miecze, które są wykorzystywane w sesjach. No właśnie, są wykorzystywane w sesjach mo-cap, chociaż jak wiadomo popremierowy rozwój gry Kingdom Come: Deliverance został już oficjalnie zakończony, a gra doczekała się finalnego wydania. Oczywiście w komentarzach błyskawicznie pojawiły się spekulacje, jakoby ekipa pracowała już po cichu nad Kingdom Come: Deliverance 2 i tak zapewne jest, gdyż nie zapominajmy, że w oryginalnych planach Warhorse średniowieczne RPG-i miały doczekać się trylogii.

Pozostaje pytanie, w jakim konkretnie okresie miałaby rozgrywać się akcja sequela i z jakimi ważnymi historycznymi wydarzeniami w tle. Macie jakieś pomysły?

Kingdom Come: Deliverance zadebiutowało w 2018 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://twitter.com/WarhorseStudios/status/1247137568187170817

