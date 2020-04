Tech

Jeszcze w marcu Microsoft świętował instalację swojego najnowszego systemu operacyjnego Windows na pierwszym miliardzie urządzeń. Z tego tytułu gigant z Redmond podzielił się z nami krótkim materiałem wideo, na którym nakreślono zmiany w wyglądzie Windows 10, a teraz postanowił zaprezentować ja na pełnoprawnym zrzucie ekranu.

Już na pierwszy rzut oka widać, że całość wygląda o wiele bardziej elegancko i przejrzyście. Nawet jeśli Microsoft postanowił nieco ograniczyć dynamiczne kafelki i odejść od oznaczania wszystkich elementów menu start tym samym kolorem. W ten sposób mamy teraz większą różnorodność, odświeżone ikony programów i nieco lepsze zarządzanie przestrzenią panelu. Dynamiczne kafelki wciąż pozostaną dla zainteresowanych, ale Windows 10 porzuci szereg elementów wprowadzonych jeszcze na potrzeby Windows 8.

Oczywiście na wzmożoną instalację systemów Windows 10 duży wpływ mogło mieć zakończenie oficjalnego wsparcia dla leciwego już systemu Windows XP. Jednocześnie warto pamiętać, że nawet jeśli zaprezentowane na screenie zmiany wyglądają nieźle, to ani ich, ani innych kosmetycznych zmian nie uświadczymy zbyt prędko. Microsoft postanowił wstrzymać mniej istotne aktualizacje co najmniej do końca maja, z uwagi na panującą pandemię i przejście na pracę zdalną.

Nowy Windows 10 pojawi się zapewne najszybciej na początku 2021 roku.

