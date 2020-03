Tech

Wygląda na to, że jeśli od dłuższego czasu czekaliście na nowe funkcje czy poprawki w systemie Windows 10, to będziecie musieli poczekać na nie nieco dłużej. W najnowszym wpisie na Twitterze przedstawiciele Microsoftu zapowiedzieli, że od maja wstrzymują wydawanie opcjonalnych aktualizacji C i D do systemów Windows 10. Oznacza to, że jeszcze w kwietniu pojawią się nowinki, ale potem firma skupi się wyłącznie na poprawie zabezpieczeń i stabilności systemu.



Takie działanie jest oczywiście odpowiedzią na panującą pandemię, która zmusiła firmę z Redmond do przesiadki na pracę zdalną. Nieco spowolniony tryb pracy nie może rzutować na bezpieczeństwie użytkowników systemu, więc na tych kwestiach skupi się na razie Microsoft. Nie dowiedzieliśmy się, jak długo firma zamierza ograniczyć dystrybucję aktualizacji, ale gdy pojawią się nowe konkrety, to z pewnością się o tym dowiecie.

